«Ювентус» разгромил «Атлетико», а «Манчестер Сити» крупно обыграл «Шахтер» в Юношеской лиге УЕФА
17:06
«Ювентус» в гостях обыграл «Атлетико» (4:0) в матче первого тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА.
А молодежный состав «Манчестер Сити» также на выезде оказался сильнее «Шахтера» — 3:1.
Лига чемпионов УЕФА U19
Группа D «Атлетико — мол.» — «Ювентус — мол.» — 0:4 (0:2)
Группа С «Шахтер Д — мол.» — «Манчестер Сити — мол.» — 1:3 (1:2)
Группа B «Олимпиакос — мол.» — «Тоттенхэм Хотспур — мол.» — 1:1 (1:1)
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур