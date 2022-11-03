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«ПСЖ» обыграл «Ювентус», «Бенфика» разгромила «Маккаби» и вышла в плей-офф ЛЧ с первого места

Руслан Минаев
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Лионель Месси.
Фото AFP

«ПСЖ» на выезде обыграл «Ювентус» в матче группового турнира Лиги чемпионов — 2:1.

В составе парижан забивали Килиан Мбаппе и Нуну Мендеш после передачи француза. У туринцев отличился Леонардо Бонуччи.

Лига чемпионов. Группа H
02 нояб, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:2
ПСЖ

В другом матча «Бенфика» на выезде победила «Маккаби» из Хайфы — 6:1.

В составе лиссабонского клуба забивали Гонсалу Рамос, Петар Муса, Алекс Гримальдо, Рафа Силва, Энрике Араухо и Жоау Мариу.

У «Маккаби» гол на счету Тьяррона Шери.

Лига чемпионов. Группа H
02 нояб, 23:00. Sammy Ofer (Хайфа)
Маккаби Хайфа
1:6
Бенфика

По итогам всех матчей группы H первое место заняла «Бенфика» с 14 очками. «ПСЖ» имеет столько же очков, но отстает от лиссабонского клуба по дополнительным показателям. «Ювентус» с третьего места вышел в плей-офф Лиги Европы (3 очка). «Маккаби» (3 очка) занял последнюю строчку.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бенфика
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Ювентус
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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