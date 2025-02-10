«Ювентус» сыграет с ПСВ в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов 11 февраля

«Ювентус» встретится с ПСВ в стыковом раунде плей-офф Лиги чемпионов во вторник, 11 февраля. Игра состоится на арене «Альянц Стэдиум» в Турине (Италия). Начало — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей в перекличке игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями встречи «Ювентус» — ПСВ можно в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию игры в прямом эфире покажут в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке. Также на платформе будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 22.45.

Лига чемпионов. Стыковые матчи.

11 февраля 2025, 23:00. Алльянц (Турин)

Второй матч команд состоится 19 февраля.

Это первый розыгрыш Лиги чемпионов в новом формате по швейцарской системе.

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