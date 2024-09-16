«Ювентус» и ПСВ сыграют в первом туре Лиги чемпионов

«Ювентус» и ПСВ встретятся в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 17 сентября. Игра пройдет на стадионе «Альянц» в Турине (Италия), стартовый свисток прозвучит в 19.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», прямая трансляция будет доступна по подписке, как и другой контент платформы.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события противостояния «Ювентус» — ПСВ будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

В общем этапе Лиги чемпионов каждая из 36 команд проведет по восемь игр. ПСВ принимает участие в турнире на правах чемпиона Нидерландов. «Ювентус» занял третье место в чемпионате Италии-2023/24.