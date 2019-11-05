«Ювентус» прилетел в Москву для матча с «Локомотивом»
16:00
Футболисты «Ювентуса» прилетели в Москву, итальянский клуб поделился соответствующим видео в Twitter.
Матч «Локомотив» — «Ювентус» 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов состоится в среду 6 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.
Qui Caselle ? Mosca, arriviamo! ? #FCLMJuve #JuveUCL pic.twitter.com/WlPuizFSCj— JuventusFC (@juventusfc) November 5, 2019
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