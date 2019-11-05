«Ювентус» прилетел в Москву для матча с «Локомотивом»

Футболисты «Ювентуса» прилетели в Москву, итальянский клуб поделился соответствующим видео в Twitter.

Матч «Локомотив» — «Ювентус» 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов состоится в среду 6 ноября и начнется в 20.55 по московскому времени.

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