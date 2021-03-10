«Ювентус» обыграл «Порту» в основное время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1). Сержиу Оливейра на 19-й минуте вывел «драконов» вперед. После перерыва Федерико Кьеза оформил дубль, а португальская команда осталась в меньшинстве, так как удалился Мехди Тареми.

В первом матче «Порту» выиграл у «Ювентуса» со счетом 2:1, поэтому командам предстоит в Турине сыграть дополнительное время.