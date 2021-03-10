Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Ювентус» — «Порту»: команды сыграют дополнительное время

00:59
Теги:

«Ювентус» обыграл «Порту» в основное время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1). Сержиу Оливейра на 19-й минуте вывел «драконов» вперед. После перерыва Федерико Кьеза оформил дубль, а португальская команда осталась в меньшинстве, так как удалился Мехди Тареми.

В первом матче «Порту» выиграл у «Ювентуса» со счетом 2:1, поэтому командам предстоит в Турине сыграть дополнительное время.

Ювентус — Порту

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир