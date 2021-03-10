«Ювентус» — «Порту»: Рабьо вывел хозяев вперед
01:39
«Ювентус» снова вышел вперед в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». На 117-й минуте отличился Адриен Рабьо, сделавший счет 3:2.
Данный счет не устраивает «Юве», поскольку в первой игре он уступил 1:2 и уступает по правилам выездного гола. Для выхода в четвертьфинал туринцам необходимо забить еще один мяч.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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