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«Ювентус» — «Порту»: Рабьо вывел хозяев вперед

01:39

«Ювентус» снова вышел вперед в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Порту». На 117-й минуте отличился Адриен Рабьо, сделавший счет 3:2.

Данный счет не устраивает «Юве», поскольку в первой игре он уступил 1:2 и уступает по правилам выездного гола. Для выхода в четвертьфинал туринцам необходимо забить еще один мяч.

Ювентус — Порту

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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