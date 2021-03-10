«Ювентус» обыграл «Порту», но вылетел из Лиги чемпионов

«Ювентус» выиграл у «Порту» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2). Сержиу Оливейра на 19-й минуте вывел «драконов» вперед. После перерыва Федерико Кьеза оформил дубль, а португальская команда осталась в меньшинстве, так как удалился Мехди Тареми.

В первом матче «Порту» выиграл у «Ювентуса» со счетом 2:1, поэтому командам предстоит в Турине сыграть дополнительное время. На 115-й минуте Оливейра оформил дубль, но Адриану Рабьо удалось вновь вывести туринцев вперед.

По разнице голов, забитых на выезде, в 1/4 финала вышел «Порту».

Лига чемпионов

1/8 финала

Ответный матч

«Ювентус» (Италия) — «Порту» (Португалия) — 3:2 д.в. (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Сержиу Оливейра, 19 — с пенальти (0:1). Кьеза, 49 (1:1). Кьеза, 63 (2:1). Сержиу Оливейра, 115 (2:2). Рабьо, 117 (3:2).

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи (де Лигт, 75), Алекс Сандру, Мерих Демирал, Рэмси (Маккенни, 75), Рабьо, Артур (Бернардески, 102), Криштиану Роналду, Куадрадо, Мората, Кьеза (Кулушевски, 102).

«Порту»: Марчесин, Пепе, Мбемба, Манафа, Сануси (Диас, 71), Сержиу Оливейра (Диогу Лейте, 118), Отавиу (Сарр, 61), Урибе (Груич, 90), Корона (Лум, 118), Марега (Мартинес, 106), Тареми.

Предупреждения: Отавиу, 45+2. Тареми, 52. Кьеза, 90+3. Куадрадо, 92. Сержиу Оливейра, 97. Бернардески, 103. Рабьо, 114. Мбемба, 120+2.

Удаление: Тареми, 54.

Судья: Кайперс (Голландия).

9 марта. Турин. Стадион «Алльянц».

Первый матч — 1:2.