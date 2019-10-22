«Ювентус» опубликовал видео предыдущего домашнего матча с «Локомотивом»

Перед матчем Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив» Twitter туринского клуба вспомнил о матче команд в 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1993/94. 15 сентября «Юве» победил «Локо» со счетом 3:0. Опубликовано видео с фрагментами поединка.

?? Two Bianconeri legends combine, as Baggio and Ravanelli hand us a 3-0 win in the only previous #JuveFCLM ???#JuveUCL pic.twitter.com/lCmvVFoRfn — JuventusFC (@juventusfcen) October 22, 2019

«Ювентус» принимал соперника в Болонье 15 сентября 1993 года. В составе победителей дубль сделал Роберто Баджо, еще один мяч в активе Фабрицио Раванелли. 28 сентября в Москве состоялся ответный матч, который также завершился победой итальянского клуба (1:0).

Матч «Ювентус» — «Локомотив» начнется в 22.00 по московскому времени.