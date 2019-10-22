«Ювентус» опубликовал видео предыдущего домашнего матча с «Локомотивом»
13:11
Перед матчем Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив» Twitter туринского клуба вспомнил о матче команд в 1/32 финала Кубка УЕФА сезона-1993/94. 15 сентября «Юве» победил «Локо» со счетом 3:0. Опубликовано видео с фрагментами поединка.
?? Two Bianconeri legends combine, as Baggio and Ravanelli hand us a 3-0 win in the only previous #JuveFCLM ???#JuveUCL pic.twitter.com/lCmvVFoRfn— JuventusFC (@juventusfcen) October 22, 2019
«Ювентус» принимал соперника в Болонье 15 сентября 1993 года. В составе победителей дубль сделал Роберто Баджо, еще один мяч в активе Фабрицио Раванелли. 28 сентября в Москве состоялся ответный матч, который также завершился победой итальянского клуба (1:0).
Матч «Ювентус» — «Локомотив» начнется в 22.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур