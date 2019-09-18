«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Атлетико»
«Ювентус» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:2.
В составе туринцев отличились Хуан Куадрадо и Блез Матюиди. За мадридский клуб забили Стефан Савич и Эктор Эррера.
Лига чемпионов
Группа D
«Атлетико» (Испания) — «Ювентус» (Италия) — 2:2 (0:0)
Голы: Куадрадо, 48 (0:1). Матюиди, 65 (0:2). Савич, 70 (1:2). Эррера, 90 (2:2).
«Атлетико» (Испания): Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди (Витоло, 76), Коке, Сауль, Партей (Эррера, 76), Лемар (Корреа, 60), Диегу Коста, Жоау Феликс.
«Ювентус» (Италия): Щенсны, Данилу, Бонуччи, де Лигт, Сандру, Хедира (Бентанкур, 69), Пьянич (Рэмси, 87), Матюиди, Куадрадо, Игуаин (Дибала, 80), Криштиану Роналду.
Предупреждения: Матюиди, 15. Куадрадо, 71. Диегу Коста, 83.
Судья: Маккели (Голландия).
18 сентября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».
Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей