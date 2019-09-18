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«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Атлетико»

18 сентября 2019, 23:57
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«Ювентус» сыграл вничью с «Атлетико» в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 2:2.

В составе туринцев отличились Хуан Куадрадо и Блез Матюиди. За мадридский клуб забили Стефан Савич и Эктор Эррера.

Лига чемпионов

Группа D

«Атлетико» (Испания) — «Ювентус» (Италия) — 2:2 (0:0)

Голы: Куадрадо, 48 (0:1). Матюиди, 65 (0:2). Савич, 70 (1:2). Эррера, 90 (2:2).

«Атлетико» (Испания): Облак, Триппьер, Савич, Хименес, Лоди (Витоло, 76), Коке, Сауль, Партей (Эррера, 76), Лемар (Корреа, 60), Диегу Коста, Жоау Феликс.

«Ювентус» (Италия): Щенсны, Данилу, Бонуччи, де Лигт, Сандру, Хедира (Бентанкур, 69), Пьянич (Рэмси, 87), Матюиди, Куадрадо, Игуаин (Дибала, 80), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Матюиди, 15. Куадрадо, 71. Диегу Коста, 83.

Судья: Маккели (Голландия).

18 сентября. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

Атлетико — Ювентус

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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