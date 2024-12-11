«Ювентус» и «Манчестер Сити» встретятся в матче Лиги чемпионов

«Ювентус» примет «Манчестер Сити» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 11 декабря. Игра пройдет на стадионе «Альянц» в Турине и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке. Платформа также запускает перекличку игр в формате мультикаста (лучшие моменты матчей в одном окне).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые моменты встречи «Ювентуса» и «Манчестер Сити» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Команды набрали по восемь очков в пяти турах Лиги чемпионов. В пятом туре «зебры» сыграли вничью с «Астон Виллой» (0:0), а «горожане» — с «Фейеноордом» (3:3).