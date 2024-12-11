«Ювентус» и «Манчестер Сити» сыграют в 6-м туре Лиги чемпионов

«Ювентус» и «Манчестер Сити» сыграют в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 11 декабря. Начало матча на «Альянц Стэдиум» в Турине (Италия) — в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Ювентус» — «Манчестер Сити» покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Сервис также запускает переклички вечерних игр (лучшие моменты в одном окне).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями игры «Ювентус» — «Манчестер Сити» можно также в нашем матч-центре.

В пяти турах общего этапа «Ювентус» набрал 8 очков, предыдущим соперником «Старой синьоры» была «Астон Вилла» (0:0). У «Ман Сити» — 8 очков, в предыдущем туре «горожане» упустили перевес в три мяча и сыграли вничью с «Фейеноордом» (3:3).