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Сегодня, 00:50

«Ювентус» обыграл «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Душан Влахович забивает гол в ворота «Манчестер Сити».
Фото Reuters

«Ювентус» победил «Манчестер Сити» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 2:0.

В первом тайме голов забито не было. В начале второй половины Душан Влахович открыл счет, а на 75-й минуте Вестон Маккенни удвоил преимущество туринцев.

Английская команда не может выиграть уже три матча подряд в Лиге чемпионов. Во всех турнирах у «Сити» только 1 победа в 10 играх.

«Ювентус» набрал 11 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» опустился на 22-ю строчку — 8 очков.

Лига чемпионов. Общий этап. 6-й тур
11 дек, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:0
Манчестер Сити
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Ювентус
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