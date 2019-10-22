«Ювентус» — «Локомотив»: Дибала оформил дубль за три минуты
22 октября 2019, 23:39
«Ювентус» вышел вперед в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива».
На 77-й минуте встречи Пауло Дибала невероятным по точности и силе ударом уложил мяч в левый угол ворот Гильерме.
? Гол. Дибала сравнял счет красивейшим ударом из-за пределов штрафной. 1:1https://t.co/YrcgyAmjEi#ЮвеЛоко pic.twitter.com/gQfXdO08Tz— Матч ТВ (@MatchTV) October 22, 2019
Спустя две минуты он же был первым на мяче после сейва голкипера и забил в открытый угол ворот.
И сразу еще один. «Локо» устал, а Дибала отправил второй в ворота Гилиhttps://t.co/vTiKZKgUPm#ЮвеЛоко pic.twitter.com/DVh3ZxFOjj— Матч ТВ (@MatchTV) October 22, 2019
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур
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