«Ювентус» вышел вперед в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива».

На 77-й минуте встречи Пауло Дибала невероятным по точности и силе ударом уложил мяч в левый угол ворот Гильерме.

Спустя две минуты он же был первым на мяче после сейва голкипера и забил в открытый угол ворот.

И сразу еще один. «Локо» устал, а Дибала отправил второй в ворота Гилиhttps://t.co/vTiKZKgUPm#ЮвеЛоко pic.twitter.com/DVh3ZxFOjj — Матч ТВ (@MatchTV) October 22, 2019

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