Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук открыл счет в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом». Жоау Мариу пробил, находясь в штрафной, Щенсны отбил мяч, но прямо на Миранчука, который послал мяч в верхний угол ворот итальянцев.

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