Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Ювентус» — «Локомотив»: Алексей Миранчук открыл счет в матче

22:31
Теги:

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук открыл счет в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом». Жоау Мариу пробил, находясь в штрафной, Щенсны отбил мяч, но прямо на Миранчука, который послал мяч в верхний угол ворот итальянцев.

Ювентус — Локомотив

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

Опрос

проголосовало: 5959
Все опросы
Как закончится матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир