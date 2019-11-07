«Ювентус» ликует после победы над «Локомотивом»
09:31
После победы над «Локомотивом» в матче группового турнира Лиги чемпионов со счетом 2:1 (победный гол был забит на 93 минуте встречи) «Ювентус» опубликовал в своем официальном Twitter серию сообщений с кадрами матча.
Итальянский клуб досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. В активе туринцев 10 очков. В прошлом розыгрыше турнира «Ювентус» дошел до 1/4 финала, уступив по сумме двух встреч «Аяксу».
Buonanotte da @douglascosta ?#FCLMJuve pic.twitter.com/ayUx5zqqBm— JuventusFC (@juventusfc) November 6, 2019
?? #FCLMJuve #JuveUCL pic.twitter.com/T79qo9D3Vq— JuventusFC (@juventusfc) November 6, 2019
?? THAT Douglas Costa goal = ???#UCL pic.twitter.com/L6DMFDgnKZ— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 6, 2019
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур
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