«Ювентус» ликует после победы над «Локомотивом»

После победы над «Локомотивом» в матче группового турнира Лиги чемпионов со счетом 2:1 (победный гол был забит на 93 минуте встречи) «Ювентус» опубликовал в своем официальном Twitter серию сообщений с кадрами матча.

Итальянский клуб досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. В активе туринцев 10 очков. В прошлом розыгрыше турнира «Ювентус» дошел до 1/4 финала, уступив по сумме двух встреч «Аяксу».

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