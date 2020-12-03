Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Динамо»

«Ювентус» обыграл киевское «Динамо» в пятом туре группового туринра Лиги чемпионов (3:0). Голы забили Федерико Кьеза, Криштиану Роналду и Альваро Мората.

Впервые в истории матч Лиги чемпионов обслуживала судейская бригада во главе с женщиной Стефани Фраппар.

Туринцы идут на втором месте в своей группе. Украинский коллектив занимает 3-ю строчку.

Лига чемпионов

Группа G

«Ювентус» (Италия) — «Динамо К» (Украина) — 3:0 (1:0)

Голы: Кьеза, 21 (1:0). Криштиану Роналду, 57 (2:0). Мората, 66 (3:0).

«Ювентус»: Щенсны, Бонуччи (Данилу, 63), Алекс Сандру, де Лигт, Мерих Демирал (Дрэгушин, 69), Рэмси (Бернардески, 62), Маккенни, Бентанкур (Артур, 76), Криштиану Роналду, Мората, Кьеза (Кулушевски, 76).

«Динамо К»: Бущан, Кендзера, Миколенко (Караваев, 84), Попов, Забарный, Сидорчук, Вербич (Гармаш, 72), Шапаренко, Цыганков (Леднев, 90+1), Шепелев (Супряга, 72), Родригеш (де Пена, 73).

Предупреждения: Бентанкур, 10. Забарный, 27. Шапаренко, 81.

Судья: Фраппар (Франция).

2 декабря. Турин. Стадион «Алльянц».