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16 сентября 2025, 20:10

«Ювентус» — «Боруссия»: трансляция матча Лиги чемпионов онлайн

«Ювентус» примет «Боруссию» в матче общего этапа Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Ювентус» принимает «Боруссию» Дортмунд в матче общего этапа Лиги чемпионов во вторник, 16 сентября. Игра на стадионе «Альянц» в Турине начинается в 22.00 по московскому времени.

Килиан Мбаппе, Виктор Дьекереш, Душан Влахович.«Реал» — «Марсель», «Ювентус» против «Боруссии». Онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ювентус» — «Боруссия» и всего игрового дня Лиги чемпионов. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ювентус» — «Боруссия» Дортмунд можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция доступна по платной подписке на стриминговый ресурс. Сервис также ведет перекличку матчей игрового дня в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

Лига чемпионов. Общий этап. 1-й тур.
16 сентября 2025, 22:00. Алльянц (Турин)
Ювентус
4:4
Боруссия Д

Победителем Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 стал «ПСЖ».

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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ювентус
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