«Ювентус» и «Бенфика» сыграют в Лиге чемпионов 29 января

«Ювентус» и «Бенфика» сыграют в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 29 января. Матч на «Альянц Стадиум» в Турине (Италия) начнется в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Ювентус» — «Бенфика» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Общий этап. 8-й тур.

29 янв, 23:00. Allianz Stadium (Турин)

В прямом эфире трансляция игры в Турине доступна на онлайн-платформе «Okko Спорт» (контент кинотеатра можно смотреть по подписке). Стриминговый сервис организует переклички вечерних встреч Лиги чемпионов.

В сезоне Лиги чемпионов-2024/25 «Ювентус» в семи турах общего этапа набрал 12 очков, у «Бенфики» — 10 очков.