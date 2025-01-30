«Ювентус» проиграл «Бенфике» и сыграет в стыковом раунде Лиги чемпионов

«Ювентус» дома уступил «Бенфике» в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов — 0:2.

По голу у лиссабонцев забили Вангелис Павлидис (16-я минута) и Оркун Кекчю (80-я).

«Ювентус» (12 очков) занял 20-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Бенфика» (13) стала 16-й. Обе команды сыграют в стыковом раунде турнира за выход в 1/8 финала.

Жеребьевка стыкового раунда состоится 31 января. Первые матчи стыкового раунда пройдут 11-12 февраля, ответные — 18-19 февраля.