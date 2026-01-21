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21 января, 09:20

«Ювентус» — «Бенфика»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 23.00 мск

«Ювентус» и «Бенфика» встретятся в общем этапе Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото AFP

«Ювентус» и «Бенфика» встретятся в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов в среду, 21 января. Игра пройдет на стадионе «Альянц» в Турине, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матчей Лиги чемпионов. Следить за основными событиями и результатом игры «Ювентус» — «Бенфика» можно также в матч-центре на нашем сайте.

&laquo;Марсель&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ливерпуль&raquo;, &laquo;Ювентус&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бенфика&raquo;, &laquo;Славия&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;.«Марсель» — «Ливерпуль», «Ювентус» — «Бенфика», «Славия» — «Барселона»: онлайн-трансляция матчей Лиги чемпионов

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Сервис также проведет перекличку матчей в формате мультикаста (лучшие моменты игр в одном окне).

В 6 турах общего этапа Лиги чемпионов «Ювентус» набрал 9 очков, «Бенфика» — 6. В общем этапе каждый из клубов проводит по восемь матчей.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур.
21 января, 23:00. Алльянц (Турин)
Ювентус
2:0
Бенфика

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