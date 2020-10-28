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«Ювентус» — «Барселона»: видеотрансляция матча Лиги чемпионов

10:15
Тренирова ФК &quot;Ювентус&quot; перед матчем Лиги чемпионов с &quot;Барселоной&quot;. Фото Reuters
Тренирова ФК &quot;Ювентус&quot; перед матчем Лиги чемпионов с &quot;Барселоной&quot;. Фото Reuters

В среду, 28 октября, «Ювентус» примет «Барселону» в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. Игра начнется в 23.00 (мск).

Следить за матчем «Ювентус» — «Барселона» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по ссылке на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ювентус» — «Барселона»

Ювентус — Барселона

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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