"Ювентус" - "Атлетико": Роналду и Гризманн сыграют с первых минут

"Ювентус" и "Атлетико" объявили составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. С первых минут встречу начнет форвард "бьянконери" Криштиану Роналду и нападающий мадридского клуба Антуан Гризманн.

Состав "Ювентуса": Щенсны - Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола - Джан, Пьянич, Матюиди - Бернардески, Манджукич, Роналду.

Состав "Атлетико": Облак - Хуанфран, Хименес, Годин, Ариас - Лемар, Коке, Родри, Сауль - Мората, Гризманн.

Первый матч между "Атлетико" и "Ювентусом" завершился победой мадридского клуба со счетом 2:0.

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