Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Юссуф Поульсен: «МЮ» воспользовался ошибками в обороне «Лейпцига»

07:12
Теги:

Нападающий «Лейпцига» Юссуф Поульсен признал, что соперник был лучше в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

— В концовке мы просто перестали защищаться, — цитирует пресс-служба УЕФА Поульсена. — Я думаю, что результат 5:0 немного лестный для «МЮ», но у них есть хорошие игроки, которые воспользовались нашими ошибками в защите.

Соперник оставался очень компактными и усложнял нам жизнь. Мы много владели мячом, в том числе и в последней трети, хотя и не получили от этого выгоду. «Юнайтед» отлично справился со своей работой, стоит это признать.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 17558
Все опросы
Кто главный фаворит Лиги чемпионов-2020/21?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир