Юссуф Поульсен: «МЮ» воспользовался ошибками в обороне «Лейпцига»

Нападающий «Лейпцига» Юссуф Поульсен признал, что соперник был лучше в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

— В концовке мы просто перестали защищаться, — цитирует пресс-служба УЕФА Поульсена. — Я думаю, что результат 5:0 немного лестный для «МЮ», но у них есть хорошие игроки, которые воспользовались нашими ошибками в защите.

Соперник оставался очень компактными и усложнял нам жизнь. Мы много владели мячом, в том числе и в последней трети, хотя и не получили от этого выгоду. «Юнайтед» отлично справился со своей работой, стоит это признать.