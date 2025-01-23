Поульсен: «Спортинг» был лучше «Лейпцига»

Нападающий «Спортинга» Юссуф Поульсен прокомментировал поражение от «Лейпцига» (1:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«В целом, сыграли хорошо, показали хороший, интенсивный футбол. Мы были лучше соперника, создали много хороших моментов и хорошо оборонялись. «Спортинг» — хорошая команда, мы знаем, что они могут показывать хороший футбол. Но сегодня мы заслужили победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Поульсена.