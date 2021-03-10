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Юссеф Эн-Несири: «У «Боруссии» был один шанс, и они забили»

01:46

Нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Боруссии» из Дортмунда (2:2). Форвард оформил дубль, но «Севилья» вылетела из-за поражения в первой встрече (2:3).

«Мы недовольны результатом. Мы играли очень хорошо, — цитирует официальный сайт УЕФА Эн-Несири. — По правде говоря, нам не повезло — у них был один шанс, и они забили. Мы хотели пройти дальше. Нам не повезло, но я доволен игрой команды. Мы боролись до последней минуты».

Боруссия Д — Севилья

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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