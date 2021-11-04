Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Юрий Вернидуб: «Шериф» хочет выйти в следующий этап Лиги чемпионов»

02:08
Теги:

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от «Интера» (1:3) в матче Лиги чемпионов.

«Сложная игра с сильным соперником, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Ребята играли достойно, забили мяч, но были ошибки. Идем дальше — впереди еще две игры. Хотим пробиться в следующий этап Лиги чемпионов».

«Интер» набрал семь очков и идет вторым в группе D. У «Шерифа» шесть очков и третье место.

 

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032647--sheriff-vs-inter/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Электронные сигареты и табак: одинаковые убийцы организма
Назван приводящий к преждевременному старению напиток
2
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 2 и 3 ноября, 4-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Ювентус» — «Зенит» и другие игры