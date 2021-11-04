Юрий Вернидуб: «Шериф» хочет выйти в следующий этап Лиги чемпионов»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от «Интера» (1:3) в матче Лиги чемпионов.

«Сложная игра с сильным соперником, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Ребята играли достойно, забили мяч, но были ошибки. Идем дальше — впереди еще две игры. Хотим пробиться в следующий этап Лиги чемпионов».

«Интер» набрал семь очков и идет вторым в группе D. У «Шерифа» шесть очков и третье место.