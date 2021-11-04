Юрий Вернидуб: «Шериф» хочет выйти в следующий этап Лиги чемпионов»
02:08
Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от «Интера» (1:3) в матче Лиги чемпионов.
«Сложная игра с сильным соперником, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Ребята играли достойно, забили мяч, но были ошибки. Идем дальше — впереди еще две игры. Хотим пробиться в следующий этап Лиги чемпионов».
«Интер» набрал семь очков и идет вторым в группе D. У «Шерифа» шесть очков и третье место.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032647--sheriff-vs-inter/
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