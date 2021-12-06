Юрий Вернидуб: «Результат первого матча должен давить на «Шахтер», а не на «Шериф»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Шахтера».

«Очень рад опять быть здесь, в Украине, на этом прекрасном стадионе НСК «Олимпийский», — цитирует специалиста SportArena. — Очень счастлив, что опять дома. Будет хорошая игра с лидером украинского футбола — донецким «Шахтером». Это завершающая игра группового этапа Лиги чемпионов, к сожалению, ни мы, ни «Шахтер» дальше не идем. Тем не менее, мы счастливы, что заняли третье место и будем участвовать в Лиге Европы.

Результат первой игры должен давить не на нас, а на «Шахтер». Мы дома сыграли удачно, это была первая игра группового этапа. Завтра будет сложная игра, я знаю, что это за клуб. Но мы готовились к этой игре и хотелось бы провести один из лучших наших матчей. Хотим насладиться игрой и чтобы матч завершился с позитивным результатом для нас.

Да, я — украинец, но это спорт. Побеждает кто-то, пусть это будет сильнейший. На данный момент я являюсь главным тренером «Шерифа» и обязан защищать интересы этого клуба, не глядя на то, что «Шахтер» — украинский клуб. Ничего личного, спорт".

Матч «Шахтер» — «Шериф» состоится 7 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени. При любом исходе молдавский клуб замет третье место в группе и выступит в Лиге Европы, а «горняки» станут последними и покинут еврокубки. В первой игре «Шериф» победил 2:0.