Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» рассказал о том, как будет готовить команду к матчу группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

— И как вам «Атлетико»? В сентябре команда регулярно теряет очки, не смогла победить «Реал Сосьедад» и «Сельту». Это спад?

— Ни о каком спаде речи не идет. «Атлетико» — один из сильнейших клубов Испании и всей Европы, не просто так является одним из лидеров ла лиги. Мадридцы никогда не расслабляются, футболисты — а там собраны игроки мирового уровня — сконцентрированы в каждом матче, в каждом моменте. В этом, на мой взгляд, и есть их отличие от всех остальных.

— Много сейчас говорят про 19-летнего Жоау Феликса, выкупленного «Атлетико» у «Бенфики» за 126 миллионов евро. Согласны, что у парня мощное будущее?

— Безусловно — будущая топ-звезда мирового уровня, Криштиану Роналду или даже выше. Жоау уже сейчас действует на высочайшем уровне, при этом имеет потенциал расти дальше.

— А вам нужно менять схему под «Атлетико»?

— Разумеется, должны обязательно учитывать сильные стороны соперника. Какие? Это увидите во вторник. То же могу сказать и о том, стоит ли нам менять расстановку или нет: определимся ближе к игре.

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