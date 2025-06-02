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Семин — о финале Лиги чемпионов: «ПСЖ» действовал на совершенно других скоростях»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» прокомментировал разгромную победу «ПСЖ» над «Интером» (5:0) в финале Лиги чемпионов.

— Теперь вам вдвойне жаль, что в финале «ПСЖ» не встретился с «Барселоной»? Такая игра в одну калитку вас не разочаровала, Юрий Палыч?

— Нет, для меня финал был очень интересным, одним из самых познавательных за последнее время. Потому что мы увидели новый, невиданный прежде футбол. Да, только в исполнении «ПСЖ». Но, чтобы одна команда так диктовала условия другой на уровне решающего матча Лиги чемпионов, это было впервые.

— Могли до матча представить себе разгром? Про 5:0 и не спрашиваю. Такого никто не мог вообразить.

— Хоть я и называл перед игрой «ПСЖ» фаворитом, такой крупный результат, конечно, удивил. С первой и до последней минуты преимущество парижан было просто подавляющим по всем показателям — недаром с разрывом в пять мячей в финалах Лиги чемпионов еще никто не выигрывал. Париж действовал на совершенно других скоростях, причем это касается всех футболистов. Когда правый защитник Хакими включается, его не догнать.

Вообще, все говорят об атаке Парижа, забившего пять мячей, а я скажу об обороне. Главный критерий этого «ПСЖ» — скорость, и это касается каждого из защитников. Поэтому они могут играть высоко и загонять соперников в офсайдную ловушку. Так же стремится действовать «Барселона» Флика, но подбор защитников у Парижа такому футболу соответствует больше.

Луис Энрике и&nbsp;Юрий Семин.«Луис Энрике поставил «ПСЖ» новый, невиданный прежде футбол». Семин — о финале Лиги чемпионов

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Юрий Семин
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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