Юрий Семин: «Ювентус» - это не один Роналду, каждый игрок на своей позиции — это большой мастер»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса» высказался о том, как можно сдержать форварда Криштиану Роналду. Он считает, что не стоит делать акцент на одного игрока в составе туринцев.

- Как можно сдержать Криштиану Роналду? Схему против него не придумать, но есть ли мысли, что делать?

- Пока его еще никто не удержал за этот период. Нужно правильно держать всю команду. «Ювентус» - это не один Роналду, каждый игрок на своей позиции — это большой мастер, большая звезда. Неправильно делать акцент на одного игрока.

- В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов вы говорили, что перед матчем с «Галатасараем» общались с Ману Фернандешем, долго игравшим в Турции. Сейчас у вас есть Бенедикт Хеведес, проведший сезон в «Ювентусе». Общались ли вы с ним?

- Общение и с Хеведесом было по различным моментам, касающимся «Ювентуса». Игроки чувствуют тонкие нюансы, которые не видны со стороны. Хеведес хорошо знает эту команду. (Игорь Рабинер)

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