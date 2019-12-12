Юрий Семин: «У Чорлуки что-то с голеностопом»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2) прокомментировал травму защитника Ведрана Чорлуки, которого унесли с поля на носилках в середине второго тайма.

— У Чорлуки что-то с голеностопом, — сказал Семин. (Дмитрий Зимин)

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры