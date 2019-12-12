Юрий Семин: «У Чорлуки что-то с голеностопом»
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2) прокомментировал травму защитника Ведрана Чорлуки, которого унесли с поля на носилках в середине второго тайма.
— У Чорлуки что-то с голеностопом, — сказал Семин. (Дмитрий Зимин)
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур
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