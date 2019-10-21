Юрий Семин: «Составим мы проблемы «Ювентусу» или нет, покажет игра. Спасибо Сарри за комплимент»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Ювентуса» поблагодарил главного тренера туринцев Маурицио Сарри за комплимент железнодорожникам. Ранее итальянский специалист назвал красно-зеленых сильной командой.
— Перед вами была пресс-конференция «Ювентуса». Маурицио Сарри сказал, что изучали игру «Локомотива», это очень опасная команда, и мало кто ожидал, что после пары туров Лиги чемпионов команда сыграет именно так. Звучит ли это для вас как лукавство?
— Если так сказал Сарри, значит, дела у нас идут нормально. Это хороший знак в плане нашей работы. Что будет дальше- покажет завтрашний матч. Составим мы проблемы «Ювентусу» или нет, покажет игра. Спасибо за комплимент.
— Имело ли смысл спать пару часов после возвращения из Грозного и тут же лететь на матч «Юве» с «Болоньей». Много ли информации вы получили?
— Это поездка стоила того. Так сложилась ситуация, что два дня назад мы могли посмотреть «Ювентус». Он, как всегда произвел очень сильное впечатление. Мы получили хорошую информацию к размышлению.
— Насколько сильно изменилась игра «Ювентуса» при Сарри?
— Она изменилась достаточно сильно. На мой взгляд, игра «ювенуса» стала более атакующей. Большее количество игроков контролирует мяч и атакует. Еще одно изменение, на мой взгляд, и оно явно видно — после потери они очень быстро прессингуют и отбирают мяч. (Игорь Рабинер)
Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп, обзоры матчей