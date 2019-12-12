Юрий Семин: «Предложение Аршавина? К нему нужно прислушаться»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2) прокомментировал предложение Андрея Аршавина вернуться к системе «весна-осень».

— Андрей Аршавин — парень, который сам хорошо играл в футбол. Он имеет право на свое суждение. У него такое мнение и, считаю, к нему нужно прислушаться. (Дмитрий Зимин)

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