Юрий Семин: «Перед «Атлетико» очень хорошее настроение, «Локо» провел два великолепных матча»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что думает об «Атлетико» перед встречей второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

— Кто самый опасный игрок в составе «Атлетико»?

— У «Атлетико» в каждой линии можно выделять по много игроков. Самое сильное качество — это команда, которая знает свои задачи и выполняет все, что говорит главный тренер.

— В жестком графике матчей на что больше всего делаете акцент при подготовке?

— Самое главное — восстановление, чтобы игроки были на сто процентов готовы физически.

— Как изменились команды после матча 2018 года с «Атлетико»? И есть ли после побед над «Байером» и «Зенитом» куражное настроение?

— У нас очень хорошее настроение, мы провели два великолепных матча. Ошибки, которые допускали полтора года назад, должны обязательно учесть. Но в футболе самый важный момент — те 90 минут, что мы проведем во вторник с «Атлетико». Мы должны быть сконцентрированы и не повторять ошибок.

— Смотрели ли мадридское дерби? Как оцените соперника в том матче?

— Каждая игра дает определенную информацию. Тот матч не исключение. Информация есть и хорошая, с игроками поделимся вечером.

— Сейчас на позиции травмированных Миранчуков играют Крыховяк и Баринов. Когда братья вернутся, реально их всех вместить в одну схему?

— Крыховяк и Баринов выступают не на позиции Миранчуков, они на своих позициях играют. А Миранчуки нам крайне необходимы. (Юлия Яковлева)