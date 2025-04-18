Семин — о Лиге чемпионов: «Не чувствую повышения зрелищности»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о зрелищности Лиги чемпионов.

«Я не чувствую повышения зрелищности. Мне нравился предыдущий розыгрыш. Зрелищность повысилась в том плане, что, наверное, стало больше игр. Больше интерес — трибуны заполняются», — сказал Семин «СЭ».

С сезона-2024/25 Лига чемпионов проводится в новом формате. В турнире участвуют 36 команд, которые сведены в единую таблицу. Начиная со стадии 1/8 финала ЛЧ действует формат плей-офф с двухматчевыми противостояниями, по итогу которых одна команда из пары покидает турнир.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом: «Арсенал» — «ПСЖ», «Барселона» — «Интер».

Первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 29 и 30 апреля, ответные встречи — 6 и 7 мая.