Семин — о финале Лиги чемпионов: «Все закончилось после второго гола «ПСЖ». Все думали, сколько еще забьет Париж»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» прокомментировал разгромную победу «ПСЖ» над «Интером» (5:0) в финале Лиги чемпионов.

— Но «Интер» — то почему оказался так беспомощен?

— Ему было сложнее. До последнего тура он боролся с «Наполи» за скудетто — и борьбу эту проиграл. Как и Кубок Италии. Ни то ни другое не добавило положительных эмоций. Плюс команда потратила много сил и играла с «ПСЖ» на фоне усталости, тогда как Париж свои задачи в чемпионате давно решил. Не забудем, что в Милане возрастной состав, и при таком графике это тоже дало о себе знать. У футболистов и в обычное время нет такой скорости, как у соперника, а тут они еще и к финалу подошли измотанными.

— После третьего мяча «Интер» бросил играть. Так тоже нельзя.

— По мне, все закончилось еще после второго гола «ПСЖ». Все, и я в том числе, думали только о том, сколько еще забьет Париж. Ни о какой ничьей и речи не было — только один раз Доннарумма поймал мяч после удара Тюрама, и это можно было назвать каким-никаким моментом, — сказал Семин «СЭ».