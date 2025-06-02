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Семин — о финале Лиги чемпионов: «Все закончилось после второго гола «ПСЖ». Все думали, сколько еще забьет Париж»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в интервью «СЭ» прокомментировал разгромную победу «ПСЖ» над «Интером» (5:0) в финале Лиги чемпионов.

— Но «Интер» — то почему оказался так беспомощен?

— Ему было сложнее. До последнего тура он боролся с «Наполи» за скудетто — и борьбу эту проиграл. Как и Кубок Италии. Ни то ни другое не добавило положительных эмоций. Плюс команда потратила много сил и играла с «ПСЖ» на фоне усталости, тогда как Париж свои задачи в чемпионате давно решил. Не забудем, что в Милане возрастной состав, и при таком графике это тоже дало о себе знать. У футболистов и в обычное время нет такой скорости, как у соперника, а тут они еще и к финалу подошли измотанными.

— После третьего мяча «Интер» бросил играть. Так тоже нельзя.

— По мне, все закончилось еще после второго гола «ПСЖ». Все, и я в том числе, думали только о том, сколько еще забьет Париж. Ни о какой ничьей и речи не было — только один раз Доннарумма поймал мяч после удара Тюрама, и это можно было назвать каким-никаким моментом, — сказал Семин «СЭ».

Луис Энрике и&nbsp;Юрий Семин.«Луис Энрике поставил «ПСЖ» новый, невиданный прежде футбол». Семин — о финале Лиги чемпионов

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Юрий Семин
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ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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