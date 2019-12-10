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Допинг

Юрий Семин — о допинге: «Российский футбол никогда не фигурировал в негативном свете»

20:41
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико» поделился ожиданиями от игры и прокомментировал ситуацию с допинговым скандалом в российском спорте, сообщает пресс-служба москвичей.

— Наши игроки будут представлены на Евро-2020, а до чемпионата мира еще далеко, — приводит слова Семина пресс-служба «Локомотива». — В плане допинга российский футбол не фигурирует и никогда не фигурировал в негативном свете.

Игра «Атлетико» — «Локомотив» пройдет 11 декабря в Мадриде (Испания).

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Атлетико — Локомотив

Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/21516

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