Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико» поделился ожиданиями от игры и прокомментировал ситуацию с допинговым скандалом в российском спорте, сообщает пресс-служба москвичей.

— Наши игроки будут представлены на Евро-2020, а до чемпионата мира еще далеко, — приводит слова Семина пресс-служба «Локомотива». — В плане допинга российский футбол не фигурирует и никогда не фигурировал в негативном свете.

Игра «Атлетико» — «Локомотив» пройдет 11 декабря в Мадриде (Испания).

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