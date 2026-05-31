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31 мая, 13:32

Семин назвал заслуженной победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов: «Парижане были сильнее всех в каждом матче»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал «СЭ» победу «ПСЖ» над «Арсеналом» (1:1, 4:3 по пенальти) в финале Лиги чемпионов против «Арсенала».

«Финал Лиги чемпионов прошел на высочайшем уровне. Играли лучшие звезды мирового футбола. Матч был сложный для обеих команд. Мы не увидели много атак и голов, как в первом полуфинальном матче между «Баварией» и «ПСЖ», потому что много внимания удивлялось обороне. А серия пенальти — это лотерея. У «Арсенала» не забил лучший игрок команды Габриэль. Победа «ПСЖ» — заслуженная. Парижане были сильнее всех в каждом матче этого турнира и завоевали главный трофей Европы во второй раз подряд», — сказал Семин «СЭ».

Вингер &laquo;ПСЖ&raquo; Хвича Кварацхелия (с&nbsp;мячом) против футболистов &laquo;Арсенала&raquo; Букайо Сака, Деклана Райса и&nbsp;Юррьена Тимбера в&nbsp;финале Лиги чемпионов.Тактика финала Лиги чемпионов: Артета навязал «ПСЖ» свой сценарий игры, но Энрике его переписал

«ПСЖ» стал двукратным обладателем Лиги чемпионов.

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Юрий Семин
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