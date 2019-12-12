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Юрий Семин: «Наше место в таблице справедливо»

01:30
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2) подвел итоги выступления команды.

— Кверквелия сыграл неплохой матч, с «Атлетико» тяжело играть, появляются большие зоны и большие пространства. Мы использовали весь внутренний резерв, — скзаал Семин. — Выводы делать рано. Нужно все проанализировать. То, что касается нас, мы объективно на своем месте с турнирной таблице. Это справедливо. (Дмитрий Зимин)

Атлетико — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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