Юрий Семин: «Локомотив» сыграл на 100 процентов своих возможностей»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после поражения от «Ювентуса» в 3-м туре Лиги чемпионов (1:2) отметил, что команда сыграла на 100 процентов своих возможностей. Также он рассказал, о чем говорил с Криштиану Роналду после финального свистка.

— Могла ли команда выжать из себя еще больше — или это были сто процентов ее возможностей на данный момент, с учетом фактического отсутствия скамейки запасных? А если могла, чего ей не хватило?

— Мы сыграли на сто процентов своих возможностей. Очень благодарен игрокам. Наверное, нам не хватило немного кондиций тех игроков, которые до этого были больны. В предыдущем матче не играли ни Баринов, ни Игнатьев, ни Крыховяк, ни Хеведес. На 90 минут их не хватило. Замены делать было сложно, потому что все шло достаточно неплохо. Счет сохранялся, поэтому я не стал рисковать.

— Можно ли было наладить более серьезную контратакующую игру, или с таким прессингом справиться было невозможно?

— Наверное, при более качественной контригре и лучшем выходе из обороны такие возможности были бы. Но «Ювентус» не позволил это сделать. На начальном прессинге он подавлял все попытки, которые должны были для контратакующих действий.

— По первым минутам Мурило, казалось, действует на своей обычной для последнего времени позиции одного из опорников, но очень быстро перешел на место правого центрального защитника.

— Так и было. Более того, с самого начала его задачей было играть на позиции правого центрального защитника.

— О чем вы говорили после игры с Криштиану Роналду?

— Криштиану сказал, что, конечно, нам было тяжело, но мы могли бы побольше раскрываться. А я ответил, что в этом случае нам было бы еще сложнее.

— В матче с клубом уровня «Ювентуса» нашей команде почти нечего терять, зато можно многое выиграть. Что команда почерпнула из этого матча?

— Это очень серьезный опыт — играть с такой командой не каждому игроку и тренеру удается. Опыт и для игроков, и для команды, и для клуба в целом. (Игорь Рабинер)

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