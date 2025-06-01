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Семин о победе Сафонова и Кварацхелии в ЛЧ с «ПСЖ»: «Значит, РПЛ играет огромное значение в Европе»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе вратаря Матвея Сафонова и нападающего Хвичи Кварацхелии в Лиге чемпионов в составе «ПСЖ». В финале парижане обыграли «Интер» со счетом 5:0.

«Конечно, очень приятно, что два футболиста из РПЛ сейчас играют в составе лучшей команды Европы, в составе «ПСЖ». Это значит, что наша лига играет огромное значение в Европе для футбола», — сказал Семин «СЭ».

«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Ранее команда один раз выходила в финал турнира и уступила «Баварии» (0:1) в сезоне-2019/20.

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Матвей Сафонов
Хвича Кварацхелия
Юрий Семин
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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