Семин о победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов: «Энрике провел выдающуюся работу»

Бывший тренер сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «ПСЖ» над «Интером» (5:0) в финале Лиги чемпионов-2024/25.

«Давно не было такого, чтобы финал Лиги чемпионов был за явным преимуществом одной из команд. «ПСЖ» сейчас самая сильная команда, которая до финала обыграла все английские клубы. На сегодняшний день «ПСЖ» это пример развития футбола. Эта команда сделала большие и сильные изменения, Луис Энрике провел выдающуюся работу. Так быстро заменить огромную часть состава, заменить тройку нападения с Месса-Мбаппе-Неймар на Кварахцелию-Дембеле-Дуэ. Они стали настоящей командой», — сказал Семин «СЭ».

«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Ранее команда один раз выходила в финал турнира и уступила «Баварии» (0:1) в сезоне-2019/20.