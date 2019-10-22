Юрий Семин: «Итальянцы больше о себе думают, чем о других. Это в России все лебезят перед иностранцами»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о различиях между итальянцами и русскими.

— Изменения в составе есть, — заявил Семин в эфире «Матч ТВ». — Будут играть Крыховяк, Игнатьев, Хеведес и Баринов. В остальном — то же самое, что и с «Ахматом». Мы общались с Хеведесом по «Ювентусу», он там играл. Только восторженные слова, очень замечательный клуб, футболисты, все нам рассказал.

Де Лигт проблемный игрок? Пусть де Лигт пройдет стажировку в «Локо», раз плохо играет. Не заметил, что он плохо играет, это защитник высочайшего уровня.

Роналду знают все, все знают его нюансы, но удержать его никто не может. Мы больше акцентировали внимание на атаку «Юве» в целом.

Итальянцы молодцы, свой товар всегда хорошо представляют, больше о себе думают, чем о других. Это в России все лебезят перед иностранцами.