Юрий Семин: «Если «Ювентус» позволит атаковать, «Локо» будет это делать»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал подготовку к матчу группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча с итальянской командой пройдет в Москве 6 ноября, начало в 20.55.

— В Турине команда играла в оборонительный футбол. Будете менять тактику завтра?

— Мы будем соблюдать баланс обороны и атаки. Не все зависит от нас: многое зависит и от соперника. Позволят они нам атаковать, будем пробовать атаковать. Для нашей команды очень важно будет любое приобретенное очко. Тактические моменты до игры обсуждать — бесполезное занятие.

— Дома вам придется играть на победу, «Ювентусу» будет легче играть, чем в Турине?

— Вполне возможно, что «Ювентусу» будет легче. Но мы бы хотели наоборот сделать для них проблемы. Для нас важно каждое очко. Ситуация простая: мы будем бороться за каждый эпизод, за каждый момент. Мы должны играть с «Юве» в сбалансированный футбол, иначе таких нападающий, которые имеет соперник, сдержать будет очень сложно.

— При выборе состава будет ли учитываться предстоящая игра с «Краснодаром»?

— Нет, ни в коем случае. Игра с «Ювентусом» — это самое важное. Это большой ажиотаж вокруг матча. Если мы завоюем очки, это большая возможность пройти в еврокубки на этот год.

— Подводя итог, можно сказать, в чем различия выступления «Локо» в прошлом году и в этом?

— Подводить итог рано, итог подводить будем в декабре. Мы стали опытнее, мы стали более стабильной командой. Второй год подряд играем в Лиге чемпионов, это громаднейший опыт. (Александр Рогулев)

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