Юрий Семин: «Болельщики «Локо» должны увидеть Роналду и других звезд у себя дома»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал решение проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов на стадионе в Черкизове, а не в «Лужниках». Железнодорожники сыграют в группе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером».

— Думаю, эта тема уже закончилась, — сказал Семин на пресс-конференции. — Председатель совета директоров согласился, что команда хочет играть на своем поле. Праздник должен проходить у нас в Черкизове. Там, где мы у себя дома. Там, где будет приходить полный стадион. Болельщики любят родной дом, и они Роналду и других звезд должны посмотреть здесь. Считаю, что это справедливое. (Александр Рогулев)