Юрий Семин: "1/8 финала Лиги чемпионов? Будем делать все возможное и невозможное"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин – о настрое команды на сезон и Лиге чемпионов.

- Сможет ли "Локомотив" пройти в 1/8 финала Лиги чемпионов?

- Спасибо болельщикам за то, что пришли сегодня. Ответить на ваш вопрос сейчас не смогу. Будем стараться, делать все возможное и невозможное, чтобы пройти как можно дальше.

- Как сохранить настрой на сезон?

- Мы все матчи играем с хорошим настроем. Иной раз хуже получается, иной – хуже. У вас вряд ли есть претензии по самоотдаче. Особенно, когда вы сами заводите. (Ярослав Сусов, Елена Григорьевская)