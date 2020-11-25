Юрий Никифоров: «Стычка Кайо и Газинского? Хорошо, не дошло до мордобоя, как у Бэтти с Ле Со»

Экс-защитник «Спартака», «Спортинга» Хихон, ПСВ и сборной России Юрий Никифоров прокомментировал стычку Кайо и Юрия Газинского в матче 4-го тура Лиги чемпионов «Краснодар» — «Севилья» (1:2).

— О чем подумали, увидев перепалку Кайо и Газинского?

— Сразу вспомнил свой матч за «Спартак» в Лиге чемпионов. В 1995-м с «Блэкберном». Когда прямо на поле сцепились Бэтти и Ле Со. Хорошо, сейчас до мордобоя не дошло. Но все равно ребят поведение не красит.

— Такие эпизоды многое говорят об атмосфере в команде?

— Да нет, рабочий момент. Игра не получается, кто-то ошибся, ему напихали, тот ответил. Бывает. Другое дело, в Лиге чемпионов подобные вещи непозволительны. Да еще в разгар атаки соперника. В итоге Кайо с Газинским чуть гол себе не привезли. Тут «Севилья» нашу команду простила. (Александр Кружков)

Полностью интервью с Юрием Никифоровым можно прочесть на сайте «СЭ».