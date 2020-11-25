Никифоров: «Лучшим у «Зенита» против «Лацио» был Кержаков»

Экс-защитник «Спартака», «Спортинга» Хихон, ПСВ и сборной России Юрий Никифоров прокомментировал неудачу «Зенита» в матче с «Лацио» (1:3) в 4-м туре Лиги чемпионов.

— Все закономерно?

— К сожалению. Но к такому результату привели объективные причины. Не будем забывать, что футболисты РПЛ в 2020-м отдыхали меньше всех. Короткая пауза между чемпионатами, адский график для сборников и участников еврокубков, перелеты... А люди-то не железные. Вот к ноябрю и накопилась усталость.

— Это понятно.

— Если же сравнивать выступление наших клубов в четвертом туре Лиги чемпионов, то «Зенит» мне понравился больше «Краснодара».

— Чем?

— Тем, что лучше играл в футбол. Когда Дзюба сделал счет 1:2, мелькнула надежда, что удастся спасти матч. «Зенит» контролировал мяч, хорошо смотрелся в позиционных атаках, создавал моменты. Но все перечеркнула ошибка Барриоса, который организовал пенальти на ровном месте.

— Что у «Зенита» не получилось?

— Нельзя сказать, что он выглядел совсем плохо. Или что «Лацио» оказался на голову сильнее. В принципе, равная была игра. Но в случае с первым голом все решило высочайшее индивидуальное мастерство Иммобиле. А во втором — Пароло. Такие удары не берутся. Ну а дальше пенальти... «Зениту» же, помимо реализации, не хватило агрессии в атаке. Но откуда этой агрессии взяться, если свежести нет?

— Лучшим у «Зенита» был Кержаков?

— Да, он молодец. Вроде три мяча пропустил — но язык не поворачивается его упрекнуть. Еще и выручил не раз. Дзюба тоже понравился. Хорошо отыграл. (Александр Кружков)

Полностью интервью с Юрием Никифоровым можно прочесть на сайте «СЭ».