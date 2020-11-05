Юрий Газинский: «В раздевалке поговорили на повышенных тонах»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский после поражения от «Севильи» (2:3) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов.

— Тяжело находить слова, — отметил Газинский. — Мы должны что-то извлечь из этого поражения, потому что ведя в счете, играя в большинстве... Нужно было доводить до победы. Одно из самых тяжелых поражений в карьере. Мы готовились, понимали, что матч будет непростым. Понимали, что квалифицированный соперник. Наша задача — использовать моменты, заработали пенальти. Нужно было выжимать максимум, но не знаю, что произошло. Трудно говорить, мы полностью упустили игру.

— Есть претензии к кому-то конкретно?

— То, что было в раздевалке, останется там. Поговорили на повышенных тонах. Проигрывает не команда? Всегда есть претензии к кому-то, мы высказываем их друг другу. (Екатерина Потапова)